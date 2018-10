Joe Jonas y Sophie Turner se quieren "hasta el infinito y más allá"

Ha pasado un año ya desde que la pareja formada por Joe Jonas (29) y Sophie Turner (22) diera un paso de gigante en su idílica relación para confirmar oficialmente su compromiso matrimonial, el cual se materializará con una esperada boda que, a buen seguro, se verá marcada por grandes dosis de diversión y emotividad cuando se celebre el año que viene.

Mientras tanto, y quizá para dejar claro una vez más que su unión está destinada a acompañarles el resto de sus vidas, los dos enamorados han querido escenificar ese inquebrantable vínculo que mantienen, así como el profundo amor que se profesan el uno al otro, con sendos tatuajes a juego cuyo mensaje -una vez se juntan los brazos, reza: "Hasta el infinito y más allá".

Ha sido el famoso y cotizado artista Mr K -dueño del estudio 'Bang Bang Tattoos' de Los Ángeles- el responsable no solo de aplicar la tinta en sus respectivas pieles, sino también de difundir públicamente semejante gesto de romanticismo a través de una publicación compartida en sus redes sociales, en la que no se ha olvidado de etiquetar a los adorables novios y de utilizar la frase tatuada a modo de 'hashtag'.

El pasado verano, la joven intérprete que da vida a Sansa Stark en la aclamada serie 'Juego de tronos' no tuvo reparo en reconocer abiertamente que le estaba costando asimilar su condición de mujer prometida, tanto o más que el inminente final de la producción de HBO en la que ha estado involucrada durante los últimos siete años de su vida."Todavía me sorprendo y me digo: 'Jod**, estoy prometida'.

La verdad es que es fabuloso estar prometida, aunque en realidad no he hecho nada como tal. Pero al menos he encontrado a la persona a la que quiero y con la que quiero pasar el resto de mis días. No sé, te invade una sensación de paz cuando encuentras a la persona ideal, y a mí me ha pasado en medio de un punto de inflexión en mi carrera", explicaba en una sincera entrevista a Marie Claire.