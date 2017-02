Joe Jonas trata de no "obsesionarse" con rumores sobre sus exparejas

Tras protagonizar un destacado regreso a la escena musical con su banda DNCE, el cantante Joe Jonas está tratando de dejar definitivamente atrás su pasado como ídolo juvenil en los Jonas Brothers para concentrarse exclusivamente en su nuevo perfil artístico, una labor que también implica para él hacer caso omiso al sinfín de rumores y teorías que siguen circulando, o bien sobre sus famosas exparejas, o sobre los entresijos de los romances que con ellas protagonizó en su momento.

"Entiendo que es algo que viene aparejado a lo que haces para ganarte a vida, pero creo que nunca lo voy a asimilar como algo normal en mi vida. Es verdad que con el tiempo lo llevo un poco mejor y afronto con más tranquilidad las especulaciones o el drama que llega de manera aleatoria, como cuando salen noticias sobre las ex saliendo con otras personas. Yo trato de centrarme en lo bueno y no obsesionarme con lo demás. No es tan molesto como antes", se sinceró a la revista Gotham.

Teniendo en cuenta que en la actualidad disfruta de una estable y discreta relación con la actriz Sophie Turner, conocida por su participación en la serie 'Juego de tronos', el astro de pop solo tiene buenas palabras para las mujeres que conquistaron su corazón y, en especial, para la que sigue siendo una de sus mejores amigas en la industria del espectáculo: Demi Lovato.

"En cuanto a Demi, la veo muy feliz y por eso yo estoy feliz por ella. He conocido a 'Bomba' en persona y es un gran tipo", añadió sobre el idilio que mantiene su exnovia con el luchador profesional Guilherme 'Bomba' Vasconcelos.Joe tampoco ha tenido reparo alguno en revelar que, solo en ocasiones, siente cierta "envidia" sana hacia su hermano pequeño Nick por los éxitos que este ha logrado en solitario tras su etapa en los Jonas Brothers.

"A veces le tengo envidia, sobre todo tras ver cómo fue capaz de grabar un disco tan bueno en tan poco tiempo. Su arte y su capacidad para crear música son extraordinarias. Pero sé que yo necesitaba más tiempo para averiguar qué quería hacer con mi vida tras ese período. Ahora nos apoyamos mutuamente en la distancia", aseguró.