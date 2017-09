Joey Montana sufre accidente con la puerta de su carro

¡Auch! Nuestro querido cantante y compositor, Joey Montana, tuvo que ir de emergencia al hospital, y es que, en la tarde de este jueves sufrió un pequeño accidente con la puerta de su carro.

El oriundo de Chiriquí no dudó en compartir a través de sus redes sociales el momento en que se estaba poniendo un pañuelo para que la pequeña herida no sangrara más.

“Ahorita acabo de tener una pelea con la puerta de mi carro, me ganó, yo espero que no me tenga que coger puntos, no, no creo” expresaba el cantante mientras enseñaba el tamaño de la herida.

Al final, por medio de sus storys de Instagram nos mostró cuando le estaban anestesiando para tomarle los 5 puntos y enamorando a toda su fanaticada por la tan bella foto que subió junto a su primogénita luego de todo este susto.