John Cleese revela (con su gracia habitual) que está cada día más sordo

No ha pasado ni un año desde que el icónico John Cleese -miembro de los Monty Python y uno de los actores más carismáticos de su generación- sorprendiera a propios y a extraños al asegurar con rotundidad, pero sin perder la sonrisa, que se encontraba ya en la recta final de una vida que -en sus propias palabras- se "apagaría" muy pronto.

Consciente quizás de que sus declaraciones podrían haber encendido todas las alarmas entre sus fieles seguidores y también entre los sectores más sensacionalistas de la prensa británica, el prolífico intérprete ha querido señalar ahora que, por el momento, el mayor de los estragos que se desprenden de sus 78 años de vida va ligado a su pérdida de capacidad auditiva: una circunstancia de la que por otro lado no ha dudado en destacar ciertas "ventajas".

"Cada día que pasa estoy más sordo, pero no estamos hablando de una carga que deba sobrellevar, sino todo lo contrario. La verdad es que lo encuentro bastante liberador. Sonrío, asiento con la cabeza y me señalo las orejas, así que ya no tengo por qué enterarme de toda la basura que se dirige hacia mí", ha explicado el artista inglés al diario Daily Mirror al tiempo que echaba mano de su afilado sentido del humor.

Parte de esa "basura" que ya no tendrá que volver a escuchar a menos que decida comprarse un audífono reside, como él mismo explicaba hace unos meses, en la serie de argumentos, explicaciones y excusas que han venido ofreciendo determinados políticos de su país natal para vender las bondades de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ese 'Brexit' tan incierto que probablemente obligará al intérprete a establecer su residencia en el Caribe antes de que termine el año.

"De verdad que me voy, ya lo estoy preparando todo para marcharme. Estoy muy decepcionado con muchas de las cosas que han estado pasando recientemente en este país. Es terrible, sobre todo las mentiras colosales que nos han echado encima sobre ese supuesto dinero que nos ahorraremos y que irá destinado a los servicios sociales, o esa estrategia del miedo que han utilizado para salirse con la suya. Nadie nos dijo que el proceso sería tan complicado y que el resultado nos haría temblar", se desahogaba Cleese en una entrevista del pasado verano antes de cargar con dureza contra ciertos personajes procedentes del mundo de las finanzas.

"No me gusta y no confío en esta gente, no confío en los antiguos banqueros", aseguraba sobre el controvertido Nigel Farage, principal figura del ultranacionalista y eurófobo partido UKIP.