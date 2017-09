John Cleese: "Sé que me voy a morir pronto"

Aunque a sus 77 años goza de una salud de hierro que para sí quisieran intérpretes mucho más jóvenes que él, el actor y humorista John Cleese está convencido de que se encuentra en la recta final de su vida y, en lugar de lamentarse por ello, prefiere sacar el máximo partido a todas esas ventajas que a su juicio se desprenden de la vejez, como la posibilidad de hacer todo aquello que le venga en gana sin tener que preocuparse por lo que los demás opinen de él.

"A veces se me olvida lo viejo que soy, porque la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Cuando eres tan mayor y sabes que te vas a morir pronto, todo empieza a darte igual y te importa una mier** lo que digan los demás, ¿sabes?", bromeó el mítico intérprete de los Monty Python en conversación con el presentador Jimmy Fallon.El veterano artista demuestra de esta forma que no le tiene ningún miedo a la muerte, de la que asegura que ya se ha llevado a buena parte de sus "mejores amigos". Sin embargo, Cleese sí que reconoce que, a medida que se va haciendo más mayor, no puede evitar reflexionar con mayor frecuencia sobre el día en que tendrá que despedirse de la vida tal como la conocemos.

"No le tengo miedo a la muerte, quiero decir, es verdad que en estos últimos años he estado pensado cada vez más en ella porque es lo que te pasa cuando te haces mayor. Pero el caso es que me consuelo con el hecho de que casi todos mis mejores amigos están ya muertos", añadió en la misma conversación.Para dejar patente una vez más el tipo de filosofía que domina su conducta en estos años dorados, John Cleese no ha tenido reparo alguno a la hora de lanzar un polémico comentario que, a buen seguro, no sentará demasiado bien a los fans de una de las cintas más recordadas y aclamadas de su filmografía: 'Los caballeros de la mesa cuadrada'.

"A todo la gente de América parece encantarle esa película, pero la verdad es que a mí nunca me ha gustado especialmente", ha manifestado ante el estupor de su interlocutor.