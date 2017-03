John Goodman recibe su estrella en el Paseo de la Fama

El actor estadounidense John Goodman recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, justamente en el mismo día en que se estrena en el país su última película, "Kong: Skull Island".

"Es algo increíble", dijo el veterano actor de 64 años.

"Sería un descuidado si no recordara, esta semana especialmente, a las mujeres sin las cuales hoy no estaría aquí. Una madre que se las apañó con su sueldo para sobrevivir y criar a dos hijos por sí misma. Y las muchas profesoras que intentaron que hiciera cosas son sentido. Algunas lo lograron", añadió el intérprete durante la ceremonia.

Goodman recibió la estrella número 2.603 del Paseo de la Fama acompañado por Tom Hiddleston y Brie Larson, sus compañeros de reparto en "Kong: Skull Island". También apareció durante el evento Jeff Bridges, con quien Goodman compartió escenas en "The Big Lebowski".

Los próximos proyectos de Goodman son la cinta de acción "Atomic Blonde", junto a Charlize Theron, y la película de ciencia ficción "Valerian and the City of a Thousand Planets", dirigida por Luc Besson.

Entre los logros conseguidos en su carrera, destaca el Globo de Oro y sus siete nominaciones por su papel en la serie de televisión "Roseanne".

"Roseanne, gracias", dijo Goodman. "No creo que estuviera aquí si no fuera por ella", agregó en alusión a la protagonista de la serie, Roseanne Barr.