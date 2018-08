John Krasinski y Emily Blund ya no necesitan "eufemismos" para hablar de sexo

Aunque pueda parecer sorprendente y algo extraño para una pareja que lleva ocho años de idílico matrimonio y, en total, una década entera de romance, los actores John Krasinski y Emily Blunt solían evitar hasta hace no demasiado hacer referencias explícitas a la actividad sexual en aquellas situaciones más propicias para ello, empleando en su lugar ingeniosos eufemismos a modo de código para proponer al otro intensas noches de pasión en el dormitorio.

"La verdad es que ya no me acuerdo exactamente de lo que decíamos, han pasado bastantes años. Pero ya no necesitamos eufemismos para eso, directamente lo llamamos sexo y ya está. De hecho, creo que le propuse matrimonio a mi mujer diciéndole: '¿Te gustaría mantener relaciones sexuales esta noche?'", ha revelado el intérprete y director a la revista Men's Health.

Por otro lado, el que fuera uno de los protagonistas de la versión estadounidense de 'The Office', padre de dos hijas pequeñas junto a la artista inglesa, se ha visto obligado en más de una ocasión a convencer a aquellos que se han atrevido a preguntarle al respecto que sí, que efectivamente es el flamante marido de Emily Blunt.

Tanto es así, que hace unos meses el también atractivo actor revelaba en una divertida entrevista al programa de Jimmy Fallon -mientras su esposa continuaba rodando la secuela de 'Mary Poppins' en Londres- que un agente de fronteras del aeropuerto londinense de Heathrow no dudó en dirigirle un comentario algo escéptico después de que este compartiera con él la identidad de su amada.

"Nadie me tiene que decir la suerte que tengo de estar casado con ella, pero este hombre en Londres sí que lo hizo. Me dijo: 'Ah, aquí dice que eres actor. ¿Te reconocería en alguna serie o película?' Y le contesté: 'Sabes, hicimos una nueva versión de la serie británica 'The Office'. Y me replicó: 'Oh, o sea que tomasteis algo que ya habíamos hecho nosotros, perfecto'", explicaba John en su última aparición en el 'late night' del canal NBC.

"Y luego me preguntó: '¿A quién has venido a visitar?'. Le dije que a mi mujer, y en seguida él me volvió a preguntar: '¿También es actriz? ¿La conozco de algo?'. Y le contesté: 'Pues no lo sé, hombre, se llama Emily Blunt'. Y justo después me espetó: '¿Tú? ¿Estás casado tú con Emily Blunt? Qué afortunado'", contaba ante las carcajadas del público y del propio presentador.