John Legend y Chrissy Teigen esperan tener un niño el año que viene

El matrimonio formado por el cantante John Legend y la modelo Chrissy Teigen ya está planificando su segunda incursión en la paternidad después de tener hace solo nueve meses a su primogénita Luna, una noticia que ha revelado la propia maniquí a sus seguidores de la red social Twitter y de la que, además, no ha dudado en ofrecer interesantes detalles, como que ambos esperan materializar su sueño el año que viene a través de la fecundación in vitro. "Dado que este tema ha vuelto a salir a la luz, puedo decir que nuestro próximo bebé será un niño porque ese es el embrión que nos queda. Va a ser un niño, sí, pero por el momento no estoy embarazada", ha explicado la extrovertida maniquí en su espacio personal, antes de arremeter contra aquellos detractores que, sin motivo aparente, la han criticado por no haberse adentrado en la maternidad por medio de los cauces convencionales. "Hola Linda, gracias por preguntar, so bruja. Intenté quedarme embarazada durante nueve años sin éxito. Para cualquier cosa, no dudes en preguntarme", respondió a una internauta sin perder la compostura.Teniendo en cuenta el cúmulo de satisfacciones que no ha dejado de recibir la pareja desde que diera la bienvenida a su hija Luna en 2016, no resulta sorprendente que ambos quieran recurrir de nuevo al único método de fertilidad que por el momento les ha funcionado para volver a experimentar la felicidad de recibir a un nuevo miembro de su familia. "Intentaremos volver a ser padres cuando John esté en casa. El caso es que pronto saldrá de gira, así que me imagino que debería ser en el mes de mayo, cuando acabe todo. Él está encantado con la idea, está deseando que lo descongelemos [el embrión]", aseguraba recientemente Chris al ser preguntada por sus planes de futuro en el ámbito doméstico, lo que parece coincidir con las declaraciones previas que ofrecía John sobre sus pretensiones en el plano de la paternidad."Ser padre es algo maravilloso y nos gustaría tener más niños. Con suerte tendremos tres o cuatro, aunque iremos improvisando", indicaba el artista al mismo medio.

Since this is coming up again, I said our next baby would be a boy because that is the embryo we have left. A boy. So. Yeah. — christine teigen (@chrissyteigen) 30 de enero de 2017