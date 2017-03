John Legend, orgulloso de su mujer Chrissy Teigen

El matrimonio formado por John Legend y Chrissy Teigen ha vuelto a demostrar por qué es una de las parejas más sólidas y ejemplares del mundo del entretenimiento. Después de que la modelo se sincerara hace unos meses sobre la depresión postparto que padeció cuando nació la pequeña Luna en abril del año pasado, ahora el cantante ha querido transmitirle todo su apoyo públicamente al considerar que su mujer tuvo un gesto muy generoso al hablar de un asunto tan personal y que, al mismo tiempo, puede servir de referente para todas aquellas madres que sucumben a la tristeza tras dar a luz.

"Me alegro que escribiera sobre ello. Creo que hizo algo muy poderoso al decirles a muchas mujeres que no están solas, que a pesar de todo el dinero o la fama que tengas, todo el mundo puede sentirse así. Y que es igual de duro para todos, sin importar cuánto éxito tengas o cuántos recursos tengas", reveló el intérprete a la revista People.

Como bien sabe el intérprete de 'All of Me', la madre de su hija necesitaba algo más que una declaración de apoyo durante su lucha por superar la depresión, así que John -que se encontraba al lado de Chrissy cuando le fue diagnosticada la citada condición- no ha dudado en implicarse activamente en todos los aspectos de su proceso de recuperación.

"Para mí, como marido, mi trabajo era hacer todo lo que estuviera en mis manos para ayudarla, entender por lo que estaba pasando y hacer lo que hiciera falta para asegurar su bienestar. Creo que eso era lo mínimo que podía hacer", manifestó en la misma entrevista el también actor, que a su vez se dirigió a los familiares de aquellas mujeres que estén viviendo una situación similar para que no se olviden de respaldarlas en todo momento.

El cantante estadounidense se ha expresado sobre los entresijos de su vida familiar pocos días después de que la propia Chrissy expusiera a través de una carta, publicada en la revista Glamour, que tanto el uso de antidepresivos como la oportunidad de desahogarse sobre sus problemas con sus seres queridos han resultado fundamentales a la hora de poner fin a la situación de cansancio y ansiedad continua en que se encontraba.