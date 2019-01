John Legend aprende a nadar a sus 40 años

El cantante John Legend no ha tenido reparo alguno a la hora de desvelar a sus seguidores de Twitter el que hasta ahora era uno de sus secretos mejor guardados.

Y es que el intérprete, quien llegó recientemente a la década de los 40, todavía no sabe nadar y, a modo de reto con el que dar comienzo al año 2019 de la mejor forma posible, ha empezado a recibir clases esta misma semana para desarrollar una habilidad que sin duda le acabará resultando muy útil.

"La verdad es que no sé nadar. Hoy he ido a mi primera clase de natación desde que tenía cinco años. Mi padre aprendió a nadar cuando ya había llegado a los 60, así que estoy convencido de que no he empezado demasiado tarde", ha explicado el intérprete a la legión de fans con la que cuenta en la plataforma.

Numerosos internautas se han puesto directamente en contacto con el intérprete para transmitirle sus mejores deseos de cara a semejante desafío, aunque algunos de ellos tampoco han podido resistirse a bromear sobre uno de los versos de su exitoso tema 'All of Me', en el que el artista habla curiosamente sobre su asombrosa -y metafórica- capacidad para "respirar bien" con la cabeza debajo del agua.

"Entonces, ¿era mentira cuando decías que podías respirar bien con la cabeza metida en el agua?", le ha dirigido un usuario de la red social en el tablón de comentarios de su publicación, a lo que este ha respondido en tono jocoso: "Sí. Todo. Absolutamente. Mentira. Jajaja", ha reconocido el extrovertido artista, padre de los pequeños Miles y Luna junto a su no menos famosa esposa, la modelo Chrissy Teigen.