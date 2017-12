El suegro de John Legend le regala un calentador de pene por Navidad

Por fin ha quedado claro de dónde ha heredado la modelo Chrissy Teigen su particular sentido del humor: de su padre, Ron Teigen Sr. Si bien es cierto que la esposa de John Legend suele ser quien acapara todo el protagonismo en la esfera virtual gracias a sus comentarios mordaces y a sus divertidas gamberradas, en esta última ocasión ha sido su progenitor quien ha conseguido hacer las delicias de todos sus seguidores con el particular regalo con el que sorprendió a su famoso yerno estas Navidades.

Por mucho que a estas alturas el premiado artista ya deba estar más que acostumbrado a las ocurrencias de su esposa, lo más probable es que jamás se hubiese esperado encontrarse con un calentador de pene esperándole debajo del árbol en la mañana del 25 de diciembre, pero eso fue precisamente lo que decidió comprarle su suegro. La propia Chrissy fue la encargada de mostrar el accesorio -tejido en lana y de color rojo- a través de un vídeo publicado en su Twitter.

"Mi padre nos ha dado a John y a mí esta cosa... un calentador para su cosita", explicaba leyendo el embalaje del producto, que promete impedir los efectos de encogimiento que en ocasiones provoca el frío. Aunque arriesgado y poco convencional, lo cierto es que el obsequio de Ron puede haberle resultado muy útil a John en vista de que la familia ha optado por pasar este año parte del período festivo en el estado de Utah, donde durante las últimas noches las temperaturas han caído varios grados bajo cero.

Hartos quizás de tanta nieve y frío, la pareja -que está esperando su segundo retoño- puso rumbo este miércoles a Tokio junto a su pequeña Luna para disfrutar de una de las pasiones de Chrissy, la comida japonesa. Sin embargo, su escapada no ha comenzado precisamente con buen pie, ya que tras cuatro horas de viaje su vuelo tuvo que dar la vuelta y regresar a Los Ángeles por culpa de la presencia a bordo de un pasajero que no debía encontrarse en el avión. Comprensiblemente molesta, la maniquí tuiteó con su inigualable sarcasmo todo el incidente -incluyendo la intervención de la policía- para deleite de sus fans.

"No voy a ser capaz de dormir hasta saber cómo esa persona se dio cuenta de que estaba en el vuelo equivocado. Eso es todo lo que pido", "No sé por qué no estoy enfadada. Supongo que el placer que he obtenido con esta historia vale más que un vuelo directo a Tokio" o "la antigua Chrissy que bebía estaría muy enfadada, pero la nueva Chrissy sobria está mostrándose paciente y dispuesta a perdonar", fueron solo algunas de las perlas con las que deleitó a sus fans durante su retransmisión en directo.