John Mayer celebra su primer año sobrio

El cantante John Mayer ha celebrado este martes su primer año sobrio después de optar por renunciar completamente al alcohol tras una etapa especialmente turbulenta, en la que su pasión por el whisky comenzó a pasarle factura a su voz. Ahora el intérprete ha querido compartir esta noticia con todos sus seguidores de la esfera virtual para recordarles que siempre existe la posibilidad de darle un giro a sus vidas."Hace un año hoy, decidí darle un descanso al alcohol.

Fue una decisión muy personal. Para mí, se trata de una inversión. He decidido publicar esto porque quiero que todo el mundo sepa que decir 'ya es suficiente por ahora' es una opción, por así decirlo", ha escrito el músico en su perfil de Twitter. Lo que no ha especificado ya el músico es si continúa consumiendo cannabis como sustitutivo de las bebidas alcohólicas. "[Fumo marihuana] en vez de beber alcohol, y mi calidad de vida ha mejorado considerablemente. Beber es un timo.

¿Cuánto es suficiente? Cada vez que bebía, siempre quería hacerlo de forma controlada, pero no me sentía bien. Al final siempre me pasaba: 'He dicho que solo dos [copas], ya llevo tres, ¿y ahora ya llevo cuatro?'. No considero que tuviera un problema, pero recuerdo que un buen día dije: 'Esto no está bien. Necesito un descanso.

Por mucho que bebiera, nunca me sentía mejor. Siempre supe que no era lo correcto'", reconocía el año pasado en una entrevista a la revista Rolling Stone.Para el guapo artista, el gran inconveniente que se derivaba de beber alcohol era que le impedía recordar noches enteras, algo que curiosamente no le ha vuelto a suceder con la marihuana.

"Yo era el típico pesado que decía que no le gustaban los estados alterados de conciencia. Pero cuando sabes realmente quién eres, no pasa nada. Ahora estoy mucho más abierto a los pequeños cambios de conciencia. Recuerdo todos y cada uno de mis 'viajes', recuerdo todos los pensamientos que he tenido mientras estoy ahí tumbado", aseguraba.