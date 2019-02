John Mayer logró cortarse el pelo entre la gala de los Grammy y la fiesta posterior

El cantante John Mayer no ha dudado en sacar a relucir su lado más coqueto al hacer un repaso de todo lo que aconteció el pasado domingo a su paso por la ceremonia de entrega de los premios Grammy de la música.

De forma más concreta, el intérprete ha revelado que, tras la gala, se fue corriendo a casa para someterse a un corte de pelo de urgencia como resultado de las fotos tan poco favorecedoras que de él se tomaron en medio de la alfombra roja del evento.

"Seguro que muchos os disteis cuenta de que tenía el pelo más corto cuando me presenté en la fiesta [la que ofreció la discográfica Sony Records después de la gala.

Me corté el pelo porque vi algunas fotos mías de los Grammy que no me gustaron demasiado", ha explicado el artista a través de un vídeo compartido en su perfil de Instagram."Pensé: 'Esto no queda nada bien. Necesito otro corte de pelo'. Así que quiero dar las gracias a mi barbero de confianza, Nick, por venir a mi casa con tan poco tiempo de antelación", ha añadido en la misma conversación para redirigir la atención a la persona responsable de semejante y repentino cambio de imagen.

El astro de la música, quien por otro lado no ha querido comentar nada sobre su asistencia, el pasado sábado, a la fiesta de cumpleaños de su exnovia Jennifer Aniston, donde coincidió además con otra de sus antiguas conquistas, la cantante Katy Perry, ha reconocido que jamás se habría planteado pasar por las expertas manos de Nick en un día tan señalado si no fuera por el rechazo que le causaron las citadas imágenes, justificando al mismo tiempo su decisión con las horas muertas que se acumulan entre el fin de la gala y el inicio de las exclusivas fiestas posteriores.

"Creo que es una de las cosas más extrañas que he hecho en mi vida, pero sí, utilicé la retransmisión de la gala como si de un espejo se tratara y decidí cortarme el pelo en consecuencia. Claro que hay una cosa que ocurre entre la ceremonia y las fiestas que se llama básicamente esperar y esperar sin poder hacer absolutamente nada", ha bromeado.