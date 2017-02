John Mayer echa de menos hacer planes en pareja

Hace tiempo que no se le conoce pareja estable desde que pusiera fin a su romance con Katy Perry en 2015, y aunque asegura encontrarse feliz en su condición de soltero, el cantante John Mayer también reconoce que estaría dispuesto a abrazar de nuevo la vida en pareja junto a una hipotética compañera sentimental con la que volver a hacer escapadas románticas de vez en cuando.

"¿Todavía te vas de viaje por carretera los fines de semana? Es genial. Esto es lo que echo de menos. Echo de menos hacer planes, echo de menos este tipo de cosas. Puedes irte solo en coche hasta el Big Sur [en la costa de California], pero ¿a que suena como un plan muy solitario?", se sinceró en conversación con Ellen DeGeneres al tiempo que dejaba entrever un punto de nostalgia.De hecho, el guapo intérprete no descarta del todo la posibilidad de participar en el popular programa de citas 'The Bachelor', un formato televisivo del que se considera seguidor, para que le resultara más fácil encontrar a la chica de sus sueños, aunque lo cierto es que solo se plantearía darle una oportunidad a esta idea si los procedimientos para seleccionar a las pretendientas se vieran radicalmente alterados.

"Sería muy divertido concursar en 'The Bachelor'... Pero no creo que pudiera encontrar el amor a menos que cambiaran el sistema de elección de candidatas", sentenció el artista ante la propuesta que le hizo la presentadora, tras asegurar que, si se diera el caso, sería una de las temporadas menos vistas.Aunque es poco probable que se anime a buscar pareja por televisión, el músico no dudó en ofrecer una pista a aquellas que quieran ganarse su corazón, aludiendo a la misteriosa chica que aparece en la portada de su nuevo sencillo, 'The Search for Everything: Wave Two', como prototipo de la que considera la mujer de sus sueños.