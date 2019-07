John Mayer sabe muy bien por qué sigue soltero

Hace no demasiado tiempo John Mayer era considerado uno de los mayores mujeriegos del mundo del entretenimiento, con un número de parejas sexuales -que no sentimentales- que ya entonces superaba de lejos las dos cifras. De hecho, según sus propios cálculos, en la actualidad está algo por debajo de 500.

Esa fama de mujeriego acabó por convertirse irónicamente en su perdición, como él mismo ha reconocido, ya que según aumentaba la leyenda urbana acerca de todas las estrellas con las que se habría acostado, menos oportunidades se le presentaban en la vida real de conocer a alguien que sintiera un interés genuino por conocerle o que, al menos, no se avergonzara de haber pasado una noche en su cama.

Eso no implica, por supuesto, que su atractivo físico haya disminuido ni un ápice y sus seguidores siguen recordándoselo a menudo a través de su cuenta de Instagram. Esta misma semana, por ejemplo, el músico publicó una imagen suya en blanco y negro tocando la guitarra, que en su momento era una de sus mayores armas de seducción, y una admiradora no pudo resistirse a preguntarle en la sección de comentarios cómo era posible que siguiera estando soltero. Su respuesta no ha tardado en llegar y viene a demostrar que, además de ser muy realista acerca de la reputación que le precede, también sabe reírse de sí mismo. "Búscame en Google", le ha recomendado a la interesada.