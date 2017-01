635x357 Johnny Depp demanda a ex apoderados por 25 millones. ANTHONY McCARTNEY (Associated Press)

Johnny Depp demandó el viernes a sus ex apoderados por mal manejo de sus ganancias en un período productivo de su carrera, aunque la compañía dice que los gastos excesivos del actor fueron la causa.

La demanda presentada en la Corte Superior de Los Angeles contra The Management Group pide más de 25 millones de dólares, diciendo que los dueños no pagaron en tiempo y forma los impuestos del actor, hicieron préstamos no autorizados y pagaron excesivamente por seguridad y otros servicios.

Michael J. Kump, abogado de The Management Group, dice que la demanda de Depp es "una falsedad" y escribió en una declaración que el actor nunca se quejó de problema alguno. La compañía "hizo todo lo posible para proteger a Depp de sus gastos irresponsables y excesivos", dijo Kump.

La demanda de Depp acusa a los dueños, los abogados Joel y Robert Mandel, de recibir 28 millones de dólares en pagos por sus servicios en los 16 años que manejaron sus finanzas. La compañía "ocultó activamente el estado real de las finanzas del señor Depp mientras lo sumía más y más en una crisis financiera", dice la demanda.

Depp contrató a los Mandel en 1999 y su compensación no estaba sujeta a contrato escrito, dice la demanda. Señala que los apoderados recibieron 5% de sus ingresos de películas como "Piratas del Caribe", "Alicia en el país de las maravillas" y "Charlie and The Chocolate Factory".

Dice que la compañía no presentó declaraciones de impuestos de Depp a tiempo, lo que le costó al actor casi 5,7 millones de dólares en penalizaciones. Afirma además que la compañía pagó excesivamente por varios servicios, incluso al no terminar el arrendamiento de una casa en la que la madre de Depp vivió temporalmente y gastándose 8 millones en seguridad entre el 2012 y el 2015.

Depp se enteró de los problemas tras contratar una nueva compañía de apoderados en marzo del 2016, agrega.