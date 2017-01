Johnny Depp agradece apoyo de fans durante divorcio de Amber Heard

El actor Johnny Depp ha hecho una rara mención pública a su turbulento proceso de divorcio de Amber Heard este miércoles en la gala de los People's Choice Awards para agradecer a sus fans todo el apoyo y comprensión que le han demostrado en una etapa tan complicada de su vida.

"Esta noche he venido aquí por una única razón. He querido venir por ustedes, por la gente que me ha apoyado y ha confiado en mí tanto en los momentos buenos como en los malos. Gracias. Han sido muy amables al invitarme a venir, y lo aprecio enormemente, no les puedo dar una idea de cuánto. Este reconocimiento me emociona mucho, al igual que todos los buenos deseos que me han enviado a mí y a mi familia. Por eso significa tanto para mí poder estar aquí para daros las gracias", aseguró el intérprete tras recibir el premio al Icono de Cine Favorito del público.

El emotivo discurso de la camaleónica estrella llega poco después de que su unión con la rubia actriz fuera legalmente disuelta. Amber Heard solicitó el divorcio en mayo de 2016 entre acusaciones de que el actor la había maltratado física y emocionalmente durante la duración del matrimonio.

Finalmente, ambos llegaron a un acuerdo según el cual el protagonista de 'Piratas del Caribe' debía pagar 7 millones de dólares a su exmujer -que ella prometió donar a diversas asociaciones benéficas-, además de 500.000 dólares para cubrir los gastos legales de Amber.