Jonah Hill comparte sus primeras imágenes como fotógrafo profesional

El actor Jonah Hill se ha dirigido directamente a sus seguidores de las redes sociales para compartir con ellos algunas muestras de su trabajo como "fotógrafo profesional", un nuevo rumbo laboral que se deriva de la pasión que siempre ha sentido por esta disciplina pero que, hasta ahora, había optado por mantener en su ámbito más "privado".

"Me encanta la fotografía y llevo años cultivando esta afición en el plano privado. Ahora he empezado a trabajar en ello de forma profesional y he decidido compartir con vosotros algunas de las últimas fotos que he realizado. Espero que las disfrutéis, pero si no es así, tampoco pasa nada", ha escrito el afamado intérprete en su cuenta de Instagram.

Entre las instantáneas que ya se encuentran a disposición de su público, destacan una de Kim Kardashian durante la fiesta por el lanzamiento del último disco de su marido, el rapero Kanye West, que tuvo lugar la pasada primavera, otra del también rapero 2 Chainz perteneciente al mismo evento y, por otro lado, otra que retrata a los actores Michael Cera y Lucas Hedges en un marco tan icónico como el del centro de Nueva York.

Solo unas semanas antes de realizar este importante anuncio en la esfera virtual, Jonah Hill revelaba en la misma plataforma que finalmente se había animado a retomar sus clases en el arte marcial del jiu jitsu tras haberlas abandonado décadas atrás por culpa de las "palizas" que le propinaban en su momento alumnos más experimentados que él.