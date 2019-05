Jordyn Woods da el salto a la interpretación

Ahora que las aventuras empresariales que Jordyn Woods había iniciado bajo el paraguas del clan Kardashian han acabado en un callejón sin salida, después de que se filtrara que había besado a Tristan Thompson durante una noche de fiesta, precipitando así el final de la relación del deportista con Khloé Kardashian y la ruptura de todos los lazos con la famosa familia, la joven ha tenido que replantearse su futuro profesional.

Por el momento no le está yendo nada mal por su cuenta: Jordyn ha sabido mantener a flote su colaboración con la marca de pestañas postizas Eylure y la línea deportiva que lanzó en solitario.

Además, la antigua amiga del alma de Kylie Jenner acaba de anunciar ahora que en unas semanas aparecerá en la serie "Grown-ish", un spinoff centrado en las experiencias como parte de la vida adulta de la hija mayor de la familia Johnsons, los protagonistas de "Black-ish".

"Llevaba mucho tiempo esperando a compartir esto con todos vosotros. Estoy muy emocionada por aparecer como estrella invitada en esta temporada de #grownish, que regresará el 5 de junio a @freeform. Se trata del primer papel que consigo, pero he sido capaz de superar los nervios y me lo pasé en grande. Arriésgate siempre y sé constante en tu camino, nunca sabes lo que el mundo tiene reservado para ti", consistenteAunque estrictamente no hubiera trabajado nunca antes como actriz, cabe destacar que Jordyn cuenta con bastante experiencia ante las cámaras al haber participado tanto en el reality "Keeping Up With the Kardashians" como en el programa "I Am Kylie".