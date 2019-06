Jordyn Woods no mantenía a su familia con el dinero de Kylie Jenner

No cabe duda de que el estilo de vida de Jordyn Woods ha cambiado notablemente desde que una noche de fiesta besara al deportista Tristan Thompson, el entonces aún novio de Khloé Kardashian, y el mediático clan al completo le diera la espalda.

En primer lugar, tuvo que abandonar la mansión de su amiga Kylie Jenner -hermana pequeña de Khloé- en la que había residido hasta ese momento, y sus colaboraciones profesionales con los distintos negocios de la familia no tardaron en ser canceladas poco después. La propia Kim insinuó en el reality familiar mientras comentaba la traición de la joven que esta se encontraría en un grave problema sin el apoyo financiero que Kylie le había prestado supuestamente a lo largo de los años.

"Ha mantenido a toda su familia con lo que tú le has dado y la falta de respeto que esto implica... Debe saber que esto supone un problema", le aseguró a su hermana pequeña a través de una llamada telefónica.Ahora Jordyn ha querido responder a esas declaraciones de la esposa de Kanye West con la mayor franqueza posible, dando a entender indirectamente que su amistad con la empresaria sí le ayudó a ganar visibilidad y le abrió ciertas puertas, pero insistiendo en que ella nunca se convirtió en una 'mantenida'.

"He trabajado muy duro para conseguir muchas de las cosas que tengo, eso sin duda, y como podéis ver, estoy aquí buscándome la vida y no paro nunca de trabajar. Empecé como modelo con 18 años y nunca he dejado de esforzarme", ha asegurado al portal Entertainment Tonight.