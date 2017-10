El chef José Andrés prepara miles de paellas diarias en Puerto Rico

635x357 El chef José Andrés en Puerto Rico en una imagen difundida por su cuenta de (c) Instagram . EFE

El popular chef José Andrés lleva seis días en Puerto Rico en el marco de una iniciativa de su ONG 'World Central Kitchen' para dar comida a miles de personas que no tienen acceso a agua potable o alimentos debido a los devastadores efectos del huracán María. A través de sus redes sociales, el popular cocinero ha ido informando de los distintos puntos de la isla en que se ha instalado junto a su equipo para ayudar a las comunidades más necesitadas con la asistencia de voluntarios locales, con quienes en lo que va de semana ha preparado miles de paellas.

Este mismo lunes José Andrés estableció su campamento en la capital, San Juan, en el popular estadio del Coliseo en colaboración con la Primera Dama de Puerto Rico, quien se ha ocupado de reunir artículos de primera necesidad -como agua o combustible para los fogones y cámaras de refrigeración- que necesita para cumplir su labor.

"Una actualización muy rápida: Hemos reubicado nuestra cocina principal en el Coliseo donde podemos ampliar el número de comidas que servimos. Vamos a seguir expandiéndonos por la isla con más cocinas esta semana", anunció junto a una grabación en la que aparecía explicando que entre ese día y el siguiente servirían un total de 14.000 platos de arroz.

Thank you Mayor @felixdelgadomontalvo for welcoming us to Cataño today! Happy #ChefsForPuertoRico served 1,000 meals here!!

La intención del chef es dar visibilidad además a la situación desesperada en la que se encuentran los portorriqueños allá donde llega con sus camiones de comida y sus campamentos improvisados utilizando para ello sus cuentas de Twitter e Instagram. "Estamos en una comunidad de casi 50.000 personas. Estamos en el El Tuque.

Aquí no tienen agua, tiene que ir muy lejos a buscarla, y la realidad es que aún no está disponible. Los supermercados de los alrededores no tienen comida, pero de alguna forma la gente aún conserva la esperanza, se les puede ver sonriendo, pero se quejan. Hoy hemos hecho arroz con pollo y hemos dado medio aguacate a cada uno. Son miles de comida y tenemos miles de sandwich que distribuiremos más tarde en otra comunidad. Seguiremos dando de comer a este área durante una o dos semanas más, hasta que lo necesiten; traeremos agua y comida, y seguiremos moviéndonos", explicaba en otro vídeo tomado en el municipio de Ponce, al sur de la isla, en un día en el que se sirvieron 2.000 platos.

En sus esfuerzos, José Andrés se ha visto acompañado por grandes nombres del mundo del espectáculo, y originarios de Puerto Rico, como Chayanne, Luis Fonsi, Ricky Martin o Nicky Jam, que este fin de semana viajaron hasta allí en un avión cargado de provisiones. El matrimonio formado por Emilio y Gloria Estefan también se ha desplazado hasta las zonas más afectadas para visitar varios hospitales e interesarse por el trabajo de Andrés. "Gracias por preocuparos, gracias por amar y gracias por creer en Puerto Rico", escribió él para ilustrar una imagen de los tres sujetando una camiseta de su fundación.

World Central Kitchen nació en 2010 tras el devastador terremoto de Haití como la respuesta del cocinero a la necesidad de aportar su granito de arena, y desde entonces han intervenido en situaciones de emergencia en Cuba, República Dominicana, Camboya o Nicaragua.