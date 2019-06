La viuda de José Antonio Reyes le rinde homenaje en las redes sociales

Una de las noticias que desgraciadamente marcaron el pasado fin de semana fue la del trágico fallecimiento del jugador de fútbol José Antonio Reyes a causa de un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en la mañana del sábado, cuando el deportista se dirigía en coche hacia su ciudad natal de Utrera (Sevilla).

Como era de esperar, el suceso causó una gran consternación en la opinión pública española y, por supuesto, en la escena futbolística tanto nacional como internacional, ya que el delantero canterano del Sevilla, el club de sus amores militó en equipos tan diversos como el Arsenal de Londres, Atlético de Madrid, Real Madrid y el Extremadura, al que estaba actualmente ligado.

Un día después de que se instalara la capilla ardiente para que vecinos y aficionados pudieran despedirse y rendir homenaje al futbolista de 35 años, su viuda Noelia López, con quien contrajo matrimonio en 2017 y al que le unen las pequeñas Noelia y Triana, ha echado mano de las redes sociales para dedicarle su propio tributo y, al mismo tiempo, desahogarse abiertamente sobre el profundo dolor que le atenaza estos días tras haber perdido al hombre más importante de su existencia.

"Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, qué solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir... Hoy tengo que despedirme de ti, pero no tengo fuerzas. Te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos. Espérame mi vida, volveremos a ser una familia donde estés. Ese día llegabas de un largo viaje y llegaste con quienes te daban la vida, esa vida que ayer se nos fue", reza un extracto del conmovedor mensaje que Noelia ha compartido junto a un vídeo que saca a relucir el lado más cariñoso y paternal de Reyes.

Noelia López trata de consolarse a día de hoy con el hecho de que su marido -padre además de José Antonio, fruto de una relación anterior- vivirá siempre en su corazón y, asimismo, en la mirada y la sonrisa de sus dos pequeñas, a quienes espera poder seguir criando con la ayuda del deportista. Pese al sufrimiento que le invade, la joven ha querido finalizar su mensaje con una nota positiva acerca del inmejorable legado tanto deportivo como familiar que deja José Antonio.

"Ayúdame gordito porque no imagino la vida sin ti. Ayúdame a criar a nuestras hijas. Dame fuerzas, esas que no tengo. Te llevaremos en el pensamiento y vivirás por siempre en nuestros corazones. Nos has dado la mejor vida y nos dejas los mejores recuerdos. En los ojos de Noelia me mirarás y en la sonrisa de Triana sonreirás conmigo. Te amo y te amaré por siempre papi", ha añadido en la misma publicación.