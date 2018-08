Jossie Jiménez y Aaron Zebede presentan Stand Up en septiembre

635x357 Jossie Jimenez y Aaron Zebede presentan Stand Up juntos en septiembre. Foto/IG.

El carismático y polifacético Jossie Jiménez estará presentando un stand up que de seguro te sentirás identificado(a), "Sigo a Dieta" es el tema del cual hablará.

Pero eso no es todo, también lo acompañará el actor Aaron Zebede, quien también tendrá su espacio para hacer reír a más de uno con "50 Plus", donde te hace ver que llegar a los 50 no es tan malo.

Sólo se presentarán el próximo miércoles 12 de septiembre en el Teatro La Plaza. El Stand Up comenzará a las 8:00 p.m.

Los boletos los puedes adquirir desde ya a través de PanaTickets.com y están a 20.00 balboas. ¡No te lo pierdas!