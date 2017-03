Jourdan Dunn necesitó ayuda psicológica para afrontar rol de modelo

El frenético ritmo de trabajo que caracteriza al mundo de la moda puede comportar toda clase de consecuencias físicas y emocionales, como bien sabe la modelo Jourdan Dunn, a quien sus maratonianas jornadas laborales le hacen sentir especialmente vulnerable. Tanto es así, que la joven de 26 años confiesa ahora haber recurrido en más de una ocasión a la asistencia psicológica en busca de un soporte emocional con el que sobrellevar su intenso calendario profesional.

"Cada temporada de desfiles implica mucha presión, viajas y te exiges mucho, lo que hace que sea mucho más sensible cuando estoy cansada, hambrienta y yendo de un lado a otro. Las semanas de la moda son solo dos meses al año, así que puedo volver a mi rutina habitual e intentar vivir en el momento", se sinceró la maniquí, una habitual en las pasarelas de París, Nueva York y Milán, al diario Daily Mail.

Aunque haya tenido que acudir a terapia regularmente para encontrar la estabilidad anímica de la que, en ocasiones, se ve privada por culpa de su carrera, Jourdan atraviesa en estos momentos una etapa de gran seguridad personal que le hace no depender tanto como antes de los psicólogos que le han venido ayudando últimamente.

"Creo verdaderamente en la importancia de la psicología y en este tipo de cosas. Hace algún tiempo me pasaban consulta, dependía de ellos y vivía mi vida a través de sus consejos, pero ahora estoy en un punto en el que simplemente voy a vivir mi vida sin marcarme expectativas tan altas y confiando más en mí", reveló la británica en la misma conversación.

Esta fortaleza personal de la que ahora presume la estrella de las pasarelas le servirá sin duda para compaginar con éxito su atareada agenda profesional con su faceta como madre del pequeño Riley (7), al margen de la inestimable ayuda que recibe de sus más allegados y, especialmente, de su madre.

"A mi hijo le diagnosticaron anemia drepanocítica cuando estaba embarazada de seis meses y nos dimos cuenta con el tiempo que se trata más de prevenir que de curar, así que fue todo un choque. Todas las cosas que los médicos decían que no podría hacer -como natación o karate- las hace. Se trata de tener un sistema inmune fuerte -dormir mucho, la dieta correcta y tomar las vitaminas correctas-, así que queremos encontrar la cura. Tengo mucha suerte de poder contar con un increíble apoyo. Tengo a mi madre y a mi agente. Mi madre me dijo que cuando vaya a trabajar ella estará allí para ayudarme en cada momento. Lo da todo y me ha ayudado a descargar mi mente", explicó en la citada publicación.