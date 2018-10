Juana Acosta se "reconcilia con el mar" tras dos décadas de intenso miedo

Aunque las escenas de acción o cualquier otra que requiera cierto nivel de exigencia física no son desconocidas para la valiente y atrevida Juana Acosta, lo cierto es que la propia actriz ha querido desvelar ahora que, como muchas otras personas, también ha venido arrastrando ciertos miedos y traumas que solo ha conseguido superar con el paso de los años y, sobre todo, con la determinación que se desprende de su profesionalidad como intérprete.

"Hoy he vuelto a bucear después de 20 años, me he enfrentado a uno de mis mayores miedos y me reconcilié con el mar", ha escrito la artista colombiana en su perfil de Instagram junto a una imagen que la retrata ataviada con el imprescindible mono y la bombona de oxígeno al tiempo que recorre el fondo submarino, aunque ha preferido no dar más detalles sobre el origen de esta aversión ya resuelta.

El regreso de la intérprete, madre de una hija junto a su exmarido Ernesto Alterio, a las profundidades del mar se explica con el rodaje de su nueva película, 'Las consecuencias', un título del que no han trascendido demasiados detalles al margen de que la historia estará ambientada en zonas costeras tales como Valencia, Benidorm o las islas Canarias.

Por otro lado, este trabajo revela además que la agenda profesional de Juana está más concurrida que nunca, teniendo en cuenta que ha venido compaginando el rodaje con la grabación de la serie 'Gigantes' y, desde la semana pasada, también con los compromisos promocionales de 'Ola de Crímenes', la recién estrenada cinta de Gracia Querejeta cuyo protagonismo comparte con Maribel Verdú y Paula Echevarría.