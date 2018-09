Judi Dench sobre Kevin Spacey: "Es un actor maravilloso y un buen amigo"

La actriz británica Judi Dench, que hoy recibirá el tercer Premio Donostia de la 66 edición del Festival de San Sebastián, tuvo hoy, en rueda prensa palabras, de aliento para su colega Kevin Spacey, investigado por al menos ocho casos de agresión sexual en Estados Unidos y Reino Unido.

"No puedo aprobar de ninguna manera lo que dicen que ha hecho", señaló Dench, "no sé cuál es su situación y por lo que está pasando, pero creo que es un actor maravilloso y un buen amigo".

El nombre de Spacey salió a colación a raíz de una pregunta sobre los momentos más memorables de su trayectoria. La intérprete, de 83 años, recordó que después de morir su marido fue a Nueva Escocia a rodar la película "The Shipping News" (2001), junto al actor de "House of cards".

"Estaba muy mal y él fue una ayuda inestimable para mi, me alegró la vida y me mantuvo al pie del cañón", afirmó.

Al mismo tiempo, la actriz se refirió al hecho de que una vez conocidas las acusaciones contra Spacey este fuera sustituido, después de haber rodado su parte, por el actor Christopher Plummer en la película de Ridley Scott "All the Money in the World"".

"Me pregunto si tenemos que hacer esto en toda la historia, ¿tenemos que ir atrás y excluir de la historia del cine a cualquier persona que se haya comportado mal o haya cometido algún tipo de crimen?", cuestionó.