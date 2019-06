Judi Dench ya no puede conducir ni leer el periódico por su pérdida de visión

La actriz Judi Dench nunca ha querido saber a partir de qué punto exactamente dejará de ser capaz de llevar una vida normal por culpa de la degeneración macular que padece y que le hace perder nitidez en el centro del campo visual de forma progresiva a pesar del tratamiento al que se está sometiendo, de ahí que prefiera ignorar por completo la enfermedad.

"No pregunto y no me interesa saberlo. Puedo ver lo suficiente... y te adaptas", ha apuntado en una entrevista al portal Radio Times en la que resta dramatismo a su situación, pero reconoce que le ha resultado muy difícil renunciar a ciertas parcelas de su autonomía y a algunas de sus aficiones favoritas.

"Hace un par de años que dejé de conducir, y fue uno de los momentos más traumáticos de toda mi vida. Resultó devastador. Pero sé que podría acabar matando a alguien si me pusiera ahora mismo al volante. Ya no puedo leer el periódico, no puedo hacer los crucigramas, y tampoco puedo leer un libro. Pero bueno, me las voy apañando".

En el plano profesional, sus problemas de visión no han supuesto sorprendentemente un obstáculo para seguir desarrollando su extensa carrera."En los sets de rodaje aprendes muy rápido donde está cada cosa. Y no plantea un problema si sabes desenvolverte. Al fin y al cabo, solo es cuestión de actuar. De engañar a los demás. Y eso es justo a lo que me dedico. Lo que me preocupa de verdad es que algunas personas no están al corriente de lo que me ocurre y pueden pensar que les estoy ignorando, cuando en realidad ni siquiera les he visto", ha explicado.