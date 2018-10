La hija de Judi Dench se sincera sobre lo duro de vivir a la sombra de una estrella

Por norma general, cuando a los retoños de actores, actrices o artistas famosos les preguntan acerca de qué se siente al arrastrar la losa de un apellido tan conocido la gran mayoría opta por entonar la misma canción: que se sienten muy orgullosos del legado familiar, pero que se han propuesto trabajar muy duro para probar su talento sin necesidad de hablar constantemente de sus progenitores. Rara vez se atreven a decir lo que sin duda piensan muchos de ellos: que las comparaciones son odiosas y que están hartos de escucharlas, para bien o para mal.

Sin embargo, Finty Williams -más conocida por ser la hija de la veterana Judi Dench- no tiene miedo de salirse del guion y reconocer que no le hace ninguna gracia que su éxito se mida en función del prestigio de su madre, en especial porque muy pocos pueden estar a la altura de alguien que ha ganado un Óscar, un premio Tony, cuatro BAFTAs por su trabajo en televisión, seis por el que ha realizado en la gran pantalla y siete Laurence Olivier.

"La mayoría de la gente se muere de ganas de comentar: 'No es tan buena como su madre', lo cual es cierto, pero yo podría nombrarte a otros 80 intérpretes que tampoco lo son. Me molesta inmensamente que sean tan rápidos en juzgarte sin conocerte. Me cabrea, me cabrea muchísimo. Sobre todo porque no me parece que sea justo", ha confesado la actriz de 46 años, que ha colaborado con su madre en gran parte de su filmografía, en una entrevista al periódico The Times.

A sus 46 años Finty ha aceptado que nunca saldrá de la alargada sombra de Judi Dench -en el ámbito profesional, se entiende-, pero aun así no comprende ese empeño por evaluarla solo por su conexión con una de las mejores artistas de su generación."No creo que si tu padre es neurocirujano, a alguien se le fuera a ocurrir decir: 'El hijo no es tan bueno como el padre'. No sé si eso también sucederá, la verdad, pero en mi caso la mayoría de las ocasiones alguien se forma una opinión sobre mí solo por quién es mamá, antes de conocerme o de ver lo que puedo hacer".