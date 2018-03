Julia Louis-Dreyfus le hace una "peineta" al cáncer tras exitosa intervención

Fiel a su espontaneidad y a esa vis cómica que ha hecho de ella uno de los grandes referentes de la ficción televisiva, la actriz Julia Louis-Dreyfus ha anunciado entusiasmada y orgullosa la última victoria que ha cosechado en su larga batalla contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado el año pasado, publicando para ello una imagen que la retrata espléndida tras la intervención quirúrgica a la que se sometió recientemente y un mensaje que no deja lugar a dudas sobre la valentía con la que afronta su lucha.

"¡Hurra! Grandes doctores, grandes resultados. Me siento feliz y lista para volver a darlo todo. Aquí os dejo la primera foto que me he hecho después de la operación", reza la primera parte de un texto que, posteriormente, se ha convertido en toda una declaración sobre las intenciones que tiene con respecto a su enemigo: "Hey cáncer, ¡que te jod**!".

A pesar de haberse mantenido completamente alejada de los focos desde el pasado mes de septiembre, la reputada artista no ha dejado de recurrir a la esfera virtual para informar puntualmente a sus seguidores sobre los entresijos del proceso y, sobre todo, para garantizarles que sus problemas de salud no habían minado ni un ápice del optimismo que tanto la caracteriza.

"Ojalá hubiera podido estar en la gala de esta noche [la de los Premios del Sindicato de Actores], pero tengo que admitir que ha sido muy divertido también ver la ceremonia en mis pijamas. Es todo un honor haber ganado este premio y me siento muy orgullosa de formar parte del sindicato. También estoy muy feliz por mis compañeros de 'Veep' tras ganar el premio al mejor elenco. Echo de menos sentarme a la mesa con vosotros, ¿cómo estaba el pollo?", escribía ilusionada en Twitter tras conocerse que había recibido su enésimo galardón en el ámbito de la comedia televisiva.

Esa misma red social fue la que utilizó Julia hace cinco meses para revelar públicamente que padecía cáncer de mama y que, por tanto, se disponía a afrontar el mayor reto que le ha presentado la vida. Sin embargo, lejos de caer en el desánimo, la estrella aprovechó la coyuntura para pronunciar todo un alegato en favor de la cobertura sanitaria universal en Estados Unidos, al tiempo que expresaba su fortuna al disponer de un seguro privado con el que costear el procedimiento.

"Una de cada ocho mujeres padece cáncer de mama y hoy yo soy una de ellas. La buena noticia es que tengo una familia y un grupo de amigos maravilloso apoyándome, además de un fantástico seguro a través de mi gremio. La mala noticia es que no todas las mujeres tienen esta suerte. Así que luchemos contras todos los cánceres y hagamos que el cuidado de la salud universal sea una realidad", publicaba en su espacio personal.