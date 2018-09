Julia Louis-Dreyfuss se siente "diferente" tras haber superado un cáncer de mama

La actriz Julia Louis-Dreyfuss está de vuelta en la vida pública tras haber atravesado uno de los años más complicados de su existencia, marcado sin lugar a dudas por el cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2017 y que, desde entonces, le ha llevado a pelear con uñas y dientes para poder librarse de él y recuperar la normalidad.

Y ahora que puede presumir abiertamente de haber vencido a la enfermedad y de estar preparándose ya para volver a la televisión con la próxima temporada de su exitosa comedia 'Veep', la extrovertida artista no ha dudado en aprovechar su última entrevista para transmitir su más profundo agradecimiento ante tan feliz desenlace, así como para tratar de verbalizar las sensaciones que le embargan en este nuevo capítulo de su vida.

"Me siento completamente diferente, esa es la verdad, pero no sé muy bien cómo articularlo. He salido de esto y no sé cómo definir bien las emociones que tengo al respecto, al margen de poder decir que me siento muy agradecida por ello, por supuesto. Pero hay algo más, siento algo aún más grande que todo eso", ha explicado la reputada actriz en conversación con la revista InStyle.

Fue el pasado mes de enero cuando la que fuera protagonista de 'Seinfeld' puso fin al tratamiento de quimioterapia que había venido siguiendo a lo largo de casi todo el año anterior, un importante punto de inflexión en su batalla contra el cáncer que no dudó en conmemorar en las redes sociales al tiempo que celebraba junto a todos sus seguidores el golpe de gracia que acababa de asestarle a la dolencia.

"¡Hurra! Grandes doctores, grandes resultados, sintiéndome inmensamente feliz y preparada para el próximo capítulo después de la cirugía. ¡Hey cáncer, que te jod**! Aquí os muestro mi primera foto desde el ingreso", escribía en su perfil de Twitter haciendo gala de su tradicional optimismo y, sobre todo, de su lado más contestatario.