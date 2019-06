Julianne Moore desearía haber estado soltera más tiempo

La oscarizada Julianne Moore no podría estar más satisfecha con todas las alegrías y experiencias que le han brindado sus 23 años de matrimonio con su esposo Bart Freundlich, incluidas las relativas a sus dos hijos, Caleb (21) y Liv (17), pero al mismo tiempo no ha podido evitar preguntarse si, especialmente durante sus años de juventud, no habría acabado conociéndose mejor a sí misma mucho antes en el caso de haberse mantenido algunos años más en la soltería.

"¡No he estado demasiado tiempo soltera en mi vida! Siempre pienso que debería haber aprovechado la soltería durante más años, me refiero a cuando era joven. Siempre he estado vinculada a una persona y creo que eso me quitó la oportunidad de averiguar antes quién era y qué quería en la vida", ha afirmado la intérprete en conversación con el diario The Independent.

La artista estadounidense, quien previamente estuvo casada con el director de cine John Gould entre los años 1985 y 1995, sabe de buena tinta que cualquier relación sentimental exige unos altos niveles de implicación emocional y que en ocasiones estos pueden resultar algo abrumadores. Sin embargo, al menos a día de hoy Julianne se siente francamente aliviada de no tener que encontrarse una vez más en el mercado de solteros.

"No conozco a nadie que pueda decir: 'Me alegro de estar teniendo citas'. Creo que es un proceso muy complicado", ha asegurado en la misma conversación.