Julianne Moore experimenta a diario los "desafíos" de la maternidad

Al margen del sinfín de éxitos y reconocimientos que ha venido cosechando a lo largo de su extensa y prolífica carrera cinematográfica, la actriz Julianne Moore se siente aún más realizada en su faceta de madre de dos chicos jóvenes, sus hijos Caleb (20) y Liv (15) -fruto de su matrimonio con Bart Freundlich-, debido fundamentalmente a los numerosos y constantes "desafíos" que ha de superar en su relación diaria con sus retoños.

"La maternidad está llena de desafíos, y uno de ellos consiste en irles dando margen de maniobra para que se encarguen de hacer sus propias tareas. Es complicado desprenderse de ciertos hábitos que has venido siguiendo toda la vida, como la de limpiar sus habitaciones o hacer la colada", ha explicado la intérprete en conversación con la revista 'Town and Country' antes de poner un ejemplo concreto de su situación.

"Mi hija estuvo un par de semanas fuera hace poco y cuando volvió me dijo: 'Necesito poner una lavadora'. Y yo le contesté: 'Vale, voy a ayudarte'. Y llegó un momento en el que me di cuenta de que lo había hecho yo todo. Entonces Bart me preguntó: '¿Por qué le has hecho tú la colada?'. Y le dije que no pude evitarlo, que solo quería ayudarla. Probablemente no debería haberlo hecho", ha añadido en la misma conversación.

La oscarizada artista ya ofreció otro buen ejemplo de la transparencia con la que siempre se ha expresado sobre su ámbito más íntimo el pasado mes de abril, cuando no tuvo reparo alguno en confesar que el longevo vínculo que mantiene con el padre de sus vástagos, independientemente del amor y la admiración que se profesan, nunca ha estado exento de ciertos problemas y desavenencias ligados, por otro lado, a las dinámicas naturales de cualquier convivencia.

"Bart es un hombre excepcional y un padre maravilloso. Me hace sentir muy bien conmigo misma y con mi trabajo, y me siento muy orgullosa de la forma en que estamos criando a nuestros hijos. Pero eso no significa que lo hayamos tenido precisamente fácil, hay que trabajar mucho para mantener a flote un matrimonio", aseguraba.