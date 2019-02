Jussie Smollett aborda una a una todas las dudas en torno a su agresión homófoba

El actor y cantante Jussie Smollett ha concedido su primera entrevista televisiva desde que fuera atacado de noche por dos hombres enmascarados en la ciudad de Chicago.

En el adelanto que ya se ha hecho público de su conversación con la presentadora Robin Roberts, el intérprete de la serie "Empire" reconoce estar "enfadado" tanto por la agresión homófoba de la que ha sido víctima como por los rumores que han circulado al respecto, algunos de los cuales apuntaban incluso a que se trataba de una cita que había "acabado mal".

"Al principio pensaba que si contaba la verdad... eso sería todo, porque es la verdad. Pero entonces la situación dio paso: "Oh, ¿cómo puedes dudar de esto? ¿Cómo no lo crees? Es la verdad. Y entonces me di cuenta, no es que no creas que es la verdad, es que ni siquiera quieres ver la verdad", lamenta el artista a lo largo de su testimonio, en referencia a quienes le han acusado de "politizar" lo ocurrido al señalar que quienes le asaltaron pronunciaron repetidas veces el eslogan "MAGA" o "Make America Great Again" popularizado por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

"Me veo obligado a salir al paso de las mentiras y el odio. Tengo la sensación de que si hubiese dicho que mis agresores eran musulmanes, mexicanos o negros, todos los que dudan ahora me habrían apoyado más. Mucho más. Y eso dice mucho de la situación en que se encuentra nuestro país ahora mismo".

Jussie también ha aclarado por qué se negó a facilitar su teléfono móvil que estaba usando en el momento del ataque a los agentes de policía y, en su lugar, ha entregado una copia parcial del contenido de su terminal a pesar de que las autoridades de Chicago han reconocido que es demasiado limitada y censurada y que necesitarían más información para corroborar la sucesión de los hechos.

"Querían que le facilitara mi teléfono a los técnicos durante tres o cuatro horas. Y lo siento, pero no voy a hacer eso. Porque tengo fotografías privadas, y vídeos y números de teléfono: el de mi pareja, los de mi familia y compañeros de reparto. Y también hay correos electrónicos privados, canciones y audios personales", se ha justificado ahora.

Su relato de lo que sucedió esa noche -que había salido a la calle para fumar tras llegar a su apartamento de la ciudad y se dirigió a un restaurante de comida rápida para comprar algo de cena coincide más o menos con la información que había trascendido hasta ahora, aunque él ha querido recalcar ahora que en ningún momento se dio por vencido.

"Quiero que encuentren algún vídeo de las cámaras de seguridad... tanto... Probablemente sea por cuatro razones. En primer lugar, para que encuentren a quienes lo hicieron. En segundo, para que puedan dejar de decir "el supuesto ataque". Tercero, quiero que vean que me defendí y quiero que cualquier joven gay que pueda ver esto que vea que me defendí. Eso no resta mérito a quienes no pueden defenderse, pero en este caso yo me defendí: no fui yo el que huyó, fueron ellos", ha alegado, haciendo hincapié en que no defiende bajo ningún concepto el uso de la violencia.

La policía de Chicago ha encontrado pruebas gráficas que muestran al actor llegando a su apartamento con la cuerda que los agresores utilizaron para rodearle el cuello aún encima y también han identificado la imagen de dos hombres con pasamontañas captados por unas cámaras que a Jussie no le cabe ninguna duda de que eran los mismos que le asaltaron.