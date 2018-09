Justin Bieber y Hailey Baldwin no se han casado

La salida a la luz de una serie de fotografías en las que Justin Bieber y Hailey Baldwin aparecían entrando de la mano al edificio de la administración pública neyorquina en el que se expiden licencias matrimoniales hizo saltar todas las alarmas acerca de si la pareja había decidido contraer matrimonio en una rápida boda civil.

El hecho de que la modelo hubiera elegido para ese día un atuendo precisamente de color blanco parecía dar validez a los rumores, a pesar de que todas las fuentes cercanas a los jóvenes han asegurado desde que anunciaran su compromiso que ninguno de los dos tenía prisa por pasar por el altar.

Sin embargo, ella misma se ha encargado de zanjar el debate al respecto a través de su cuenta de Twitter, afirmando: "Comprendo de dónde han surgido todas estas especulaciones, pero aún no me he casado".Lo que no ha querido aclarar es si lo estará en breve. En el estado de Nueva York las licencias son válidas desde las 24 horas posteriores a su entrega hasta 60 días más tarde, por lo que si Justin y Hailey acudieron este jueves a solicitar una, su enlace debería tener lugar forzosamente antes del próximo 13 de noviembre.

También cabe la posibilidad de que el intérprete canadiense se encontrara en la oficina para lidiar con cualquier otro trámite administrativo. En ese sentido, últimamente se ha especulado con la posibilidad de que se animara a solicitar la doble nacionalidad en el país donde se desarrolla su principal actividad profesional y en el que reside su futura esposa.