Justin Bieber y Hailey Baldwin planean una "boda muy íntima" para el próximo otoño

Tras haber aplazado en varias ocasiones esa segunda boda que tenían en mente desde que, hace ya casi un año, se casaran por la vía rápida con una visita exprés a un registro civil de Nueva York, la pareja formada por Justin Bieber y Hailey Baldwin habría escogido finalmente un 'marco temporal' -que no una fecha concreta- para congregar a buena parte de sus seres queridos y celebrar por todo lo alto, pero con la máxima discreción, su sólida historia de amor.

"Justin y Hailey todavía no han elegido una fecha para su boda, pero ya están barajando diversas opciones para el próximo otoño. Va a ser un evento muy íntimo y reducido", ha revelado a la revista Us Weekly una fuente cercana a los dos enamorados, la cual ha añadido que los familiares del ya matrimonio también siguen a la espera de que estos se decanten por un destino concreto para la celebración del enlace.

Tanto es así, que la propia hermana de la novia, Alaia Baldwin, reconocía hace solo unos días que los dos enamorados tenían algo confusos a los miembros de su círculo más cercano con sus constantes cambios de opinión y su tendencia a transformar radicalmente la temática que presidirá su boda cada vez que reinician el proceso.

"Ya veremos lo que ocurre. No tenemos ni idea sobre los planes que tienen en estos momentos, ya que no paran de cambiarlos. Me imagino que nos avisarán en cualquier momento cuando hayan tomado la decisión, pero no sé si iremos con vestidos o con chándal. Es imposible de predecir", aseguraba Alaia en una breve conversación con los reporteros.

Hay que recordar también que, a lo largo de este año, el astro del pop ha estado fundamentalmente centrado en su salud mental y en la necesidad de mantener bajo control sus frecuentes brotes de depresión y ansiedad: una labor para la que ha contado siempre con el apoyo incondicional de su ya esposa.

"Hailey sigue ayudándole en todo lo que puede. Van a casarse otra vez, eso está claro, pero cuando los dos estén preparados. Lo más importante es que Justin esté sano y sea feliz cuando llegue el gran día", indicaba una fuente.