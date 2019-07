Justin Bieber pide a Trump liberar niños "de jaulas" mientras ayuda a rapero

El cantante canadiense Justin Bieber agradeció este sábado al presidente de EE.UU., Donald Trump, su gestión por el rapero A$AP Rocky, quien está prisión preventiva en Suecia tras haber sido detenido por una pelea callejera, y le pidió "mientras" que "deje salir a los niños de las jaulas".

"Quiero que mi amigo salga.. Aprecio que haya tratado de ayudarlo, pero mientras está en eso @realDonaldTrump ¿puede también dejar que esos niños salgan de las jaulas?", preguntó Bieber, sin dar mayores detalles.

El artista se pronunció en medio del aluvión de críticas que ha enfrentado la Administración Trump por las condiciones de detención de los inmigrantes, especialmente de los menores de edad.

La polémica se encendió desde mediados de junio después de que un grupo de abogados denunciara las penosas condiciones en las que pequeños, separados de sus padres, permanecían en el centro de detención de Clint, cerca de la frontera texana con México: sin pañales, jabón, ropa limpia, cepillos de dientes o comida adecuada.

I want my friend out.. I appreciate you trying to help him. But while your at it @realDonaldTrump can you also let those kids out of cages?