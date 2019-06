Justin Bieber retira su desafío a Tom Cruise

El pasado fin de semana los fans de Justin Bieber no supieron muy bien cómo reaccionar cuando se toparon con un tuit del cantante en el que retaba a Tom Cruise a un combate de artes marciales, etiquetando en la publicación al mismísimo presidente de la UFC (Ultimate Fighting Championship), Dana White, probablemente para tratar de encontrar respaldo y patrocinadores que le ayudaran a convertir su brillante idea en una realidad.Como era de esperar, el actor no se dignó a responder al desafío, pero tampoco importa demasiado en vista de que la estrella del pop no hablaba en serio y en realidad jamás se planteó subirse al cuadrilátero con él.

"Nada, solo estaba haciendo el tonto. Lo que pasó es que vi una entrevista suya y fue lo primero que se me pasó por la cabeza... No sé por qué. Fue un tuit cualquiera, hago cosas así a veces", ha aclarado ahora Justin al portal TMZ.Por supuesto, al joven canadiense no se le escapa que el protagonista de 'Misión: Imposible' se ha labrado toda una reputación de tipo duro por grabar sus escenas de acción y que cuenta además con una gran experiencia como luchador, lo que reducía considerablemente las probabilidades de que él saliera victorioso de un enfrentamiento entre ambos.

"Estoy bastante seguro de que Tom... estoy seguro de que me patearía el trasero en cualquier pelea. Tendría que ponerme en forma porque ahora mismo estoy muy delgado. Y probablemente no estaríamos en la misma categoría por el peso porque él está muy fuerte, transmite esa fortaleza que se asocia a los padres", ha reconocido.