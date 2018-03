Justin Bieber ejerce de padrino en la boda de su padre

Las redes sociales han sido las encargadas de mantener a los fans del cantante informados de sus andanzas en Jamaica, adonde voló el pasado fin de semana para acudir a la boda de su padre Jeremy con su actual pareja Chelsey Rebelo. Aunque Justin no se haya animado a compartir ninguna fotografía de su estancia en Montego Bay en su propia cuenta de Instagram, el resto de invitados al enlace -empezando por los propios novios- se han encargado de hacerlo por él, gracias a lo cual se sabe por ejemplo que el astro del pop fue el encargado de ejercer de padrino en la romántica ceremonia que tuvo lugar este lunes en un idílico enclave.

La nueva madrastra de Justin ha querido mostrar a todos sus seguidores de la esfera virtual un par de instantáneas de su gran día, en las que aparece frente al altar junto a su ya marido y rodeada de los hijos de este: tanto Justin -vestido con una camisa blanca y unas bermudas rosas, al igual que su padre- como Jaxon, uno de los dos retoños que el novio tiene fruto de una relación anterior.

"Ayer fue el día más maravilloso de toda mi vida. Me casé con mi mejor amigo. Te quiero", escribió Chelsey para expresar su felicidad total.Por su parte, y según apuntan varias fuentes, la estrella de la música no se animó a cantar para los recién casados en el banquete nupcial posterior ni tampoco quiso ofrecer el tradicional discurso del padrino, quizá para no desplazar la atención del flamante matrimonio.

De quien no hay ni rastro en ninguna de las imágenes compartidas por los grandes protagonistas del día es de Selena Gomez, de quien se sabe que ha acompañado a Justin a Jamaica. Al parecer, uno de los asistentes sí ha difundido a través de sus redes sociales una publicación en la que la cantante aparecería posando con las sobrinas gemelas de Chelsey, pero de momento esa foto no ha trascendido.