Justin Bieber está "embelesado" con su nueva novia Paola Paulin

Solo unos meses después de haber tenido que cancelar buena parte de su gira mundial 'Purpose' y, en consecuencia, haber dejado desolados a los miles de admiradores que ya no podrán verle actuar en directo este año, el cantante Justin Bieber ha empezado a presentarse ahora ante la opinión pública como un chico sensato y responsable que antepone sus necesidades más acuciantes a la vorágine de estrés que se deriva del mundo del espectáculo.

Como aseguran miembros de su círculo más íntimo, en esta nueva etapa de estabilidad personal en la que se ha adentrado el ídolo juvenil podría estar jugando un papel muy significativo Paola Paulin, la joven actriz de la serie 'Ballers' que parece haber conquistado el hasta ahora indomable corazón del canadiense y que literalmente le tendría "embelesado".

"Justin está completamente embelesado con ella y el sentimiento es recíproco. Se conocieron a finales de septiembre y, ese mismo día, ella insistió en acudir con él al servicio religioso que se celebra en su iglesia. Justin no dudó en presentarle a Paola a su pastor para que este les diera su beneplácito", ha revelado una fuente a la revista Us Weekly.

Aunque pueda parecer sorprendente que el astro del pop no haya tardado prácticamente nada en introducir a su chica en la comunidad religiosa que frecuenta desde hace unos meses, ligada a una especie de congregación pentecostal llamada 'Hillsong' que tiene sedes en las principales ciudades del mundo anglosajón, lo cierto es que la rectitud moral que proyecta a día de hoy Justin tiene mucho que ver con la influencia que en él ejerce su pastor de confianza, Carl Lentz.

"Carl se ha convertido no solo en su guía espiritual, sino también en el mentor, el mejor amigo y la figura paterna más destacada que tiene Justin estos días. Justin no toma una decisión sobre su vida personal o profesional sin consultarle antes y, por lo general, sigue al pie de la letra sus consejos. A partir de ahora, todo aquel que quiera formar parte de su esfera de confianza necesita la aprobación previa de Carl", explicaba un informante a la misma publicación hace solo unos días, de lo que se podría interpretar que Paola no se ha visto exenta de tener que superar ese implacable filtro.