Justin Timberlake publicará su primer libro a finales de año

El cantante Justin Timberlake ha anunciado a través de su cuenta de Instagram el lanzamiento de su primer libro, titulado 'Hindsight', a finales de este año. Sus fans por fin podrán conocer de primera mano los detalles sobre la vida del siempre discreto actor y músico, desde su niñez en un pueblecito de Tennessee a su salto a la fama como parte de la formación NSYNC.

"Chicos, tengo grandes noticias. Llevo un tiempo trabajando en esto y me alegra mucho poder mostraros por fin un adelanto de mi primer libro #Hindsight. Me muero de ganas de compartir mis historias y fotografías. ¡Saldrá el próximo 30 de octubre! Y un agradecimiento especial a @SandraBark, @MBierut and @HarperCollinsUS por ayudar a que esto sucediera".

El comunicado de prensa que ya ha difundido el equipo del artista adelanta que su debut como escritor arrancará en la infancia, pero recorrerá gran parte de sus 37 años para analizar su debut como ídolo juvenil, su posterior consagración como artista en solitario y su carrera paralela en la interpretación, así como su popularidad como figura televisiva gracias a sus sketch en el programa 'Saturday Night Live'.

"Trabajar en este libro ha sido un proceso maravilloso para mí. Mi historia está llena de personas increíbles que me han ayudado a convertirme en el artista que soy a día de hoy. Reflexionar acerca de esos momentos, dar el protagonismo que se merecen a ciertas personas y lugares que han influido sobre mi música y contar con la oportunidad de compartirlo con todos vosotros me hace sentir muy afortunado", ha asegurado.