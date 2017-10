Justin Timberlake le regala una canción a su esposa por su quinto aniversario

Al cantante Justin Timberlake no le cabe ninguna duda de que es 'el hombre más afortunado del mundo' por estar casado con la guapísima Jessica Biel, y así se lo ha querido dejar claro a la actriz en su quinto aniversario de boda.

Para una fecha tan especial, ningún obsequio material parecía estar a la altura de la ocasión en su opinión, por lo que finalmente el intérprete ha optado por regalarle una canción muy especial: una nueva versión del tema 'A Song for You' de Donny Hathaway, la misma que les acompañó en su primer baile como marido y mujer."Una sesión nocturna improvisada durante uno de los descansos en el estudio.

Sí, ya estamos cocinando algo en el estudio, pero hoy es incluso más especial porque, en un día como hoy hace cinco años, me convertí en el hombre más afortunado del mundo al intercambiar mis votos con mi mejor amiga. Esta canción fue nuestro primer baile", ha explicado el artista para ilustrar una serie de vídeos suyos cantando que ha querido compartir en su Instagram, junto a una dedicatoria para la actriz."Para mi preciosa Jessica Biel: me has enseñado tanto sobre lo que significa el amor verdadero.

No puedo expresar con palabras lo mucho que estos cinco años han significado para mí, así que... 'Escucha la melodía porque mi amor está escondido en ella...'", le ha asegurado citando la letra del tema.Este romántico gesto ha conseguido conmover a su mujer, con quien tiene un hijo de 2 años llamado Silas.

Pese a lo reticentes que se han mostrado siempre los dos en lo tocante a compartir su vida personal con el público en general, en esta ocasión ella no ha podido resistirse a responderle en la misma plataforma a través de la cual le hizo llegar su regalo de aniversario para declararle su amor incondicional: "Mi corazón es tuyo, ahora y siempre".