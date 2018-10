Kaley Cuoco y Karl Cook: una historia de amor basada en el "desinterés"

A diferencia de otras historias de amor ligadas directa o indirectamente a la industria del entretenimiento, la de Kaley Cuoco (32) y su marido desde hace cuatro meses, el jinete Karl Cook (27), se encuentra fundamentalmente basada en la estrecha conexión sentimental que existe entre los dos enamorados y, también, en su pasión compartida por los caballos y todo lo relacionado con el mundo ecuestre."Es genial porque no es de esos hombres que están besándote el culo constantemente porque eres famosa.

De hecho, nunca le han importado esas cosas. Me quiere y le encanta que a mí me encanten los caballos: es una de las grandes aficiones que tenemos en común", ha manifestado la intérprete en el nuevo número de la revista 'Women's Health'.

Teniendo en cuenta que el hombre de su vida proviene de una familia acaudalada y que ella es claramente "independiente" desde el punto de vista financiero, la protagonista de 'The Big Bang Theory' se siente muy afortunada de poder disfrutar de una relación totalmente desinteresada en lo que a sus respectivos patrimonios se refiere.

"Me tranquiliza saber que económicamente estoy segura y que soy independiente, ya que esa ha sido siempre una de mis grandes prioridades. Siempre les digo a mis amigos que se aseguren de construir su propia vida y que piensen en sus novios, novias, maridos o esposas como un complemento de valor añadido. Yo no necesito a Karl para nada. Si Karl me abandonara mañana, yo estaría bien. Él lo sabe y además los dos sabemos que él estaría bien", ha explicado con elocuencia.