Kaley Cuoco y Karl Cook se van de luna de miel... Cinco meses después de su boda

La actriz Kaley Cuoco podrá desconectar temporalmente de la pena que la embarga debido al inminente fin de la serie que le dio la fama, 'Big Bang Theory', gracias a las románticas vacaciones en las que ya se ha embarcado junto a su marido Karl Cook, con quien se ha desplazado hasta Suiza para despedir por todo lo alto el año que está a punto de terminar y, sobre todo, para disfrutar de esa luna de miel que se vieron obligados a posponer por culpa de la intervención quirúrgica a la que sometió la intérprete el pasado julio a cuenta de una lesión en su hombro.

"Nos vamos de luna de miel", se ha limitado a escribir la intérprete en su perfil de Instagram para compartir su entusiasmo con todos sus seguidores, quienes seguramente recordarán la perturbadora imagen que publicaba Karl unos días después de la boda y que le retrataba muy sonriente mientras su flamante esposa -postrada en su cama de hospital y todavía sedada- miraba a la cámara con cara de circunstancias.

Hay que recordar que, pese a lo que en un principio pensaron buena parte de los internautas al ver la instantánea, la operación de la artista no fue repentina sino que estaba planificada de antemano y debía producirse necesariamente en los días inmediatamente posteriores al enlace, como informó la propia Kaley en su momento para restar dramatismo a la situación.

"Esta operación estaba prevista desde el año pasado. Me hice daño en el hombro hace ya un tiempo y, como no requería de una intervención urgente, no se me ocurrió otra cosa que programarla para cinco días después de la boda. Sabía que iba a contar con un niñero [en referencia a su marido y ahora estoy enfundada en una escayola enorme. Nada de caballos por una temporada", apuntaba en sus redes sociales.