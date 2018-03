Kaley Cuoco delegará en sus "animales" algunos de los momentos de su boda

Pese a que todavía no se ha adentrado de lleno en los preparativos de la esperada boda con la que sellará la bonita historia de amor que le une a su prometido Karl Cook, la actriz Kaley Cuoco tiene al menos claro que los muchos animales que ambos poseen en su granja deben jugar un papel activo en la ceremonia, hasta el punto de que los dos enamorados les encomendarán a todos y cada uno de ellos una importante función de cara a su gran día.

"No tengo mucha información que daros acerca de lo que va a ocurrir, pero digámoslo así: no dejaremos atrás a ninguno de mis animales. Cada uno de ellos formará parte de las celebraciones. Va a ser algo muy especial, muy emotivo y tendrá todas aquellas cosas que son importantes para nosotros", ha explicado la protagonista de 'The Big Bang Theory' al portal de noticias Entertainment Tonight.

Teniendo en cuenta que Karl es -además de un acaudalado empresario- un jinete profesional y que en la finca donde reside la pareja hay espacio de sobra para albergar a tantas criaturas como deseen, no debería resultar del todo sorprendente que la intérprete cifre en más de 50 las 'mascotas' que conviven con ellos en su particular paraíso rural.

"Oh, Dios mío, pues creo que no los he contado nunca, para serte sincera. Tiene que haber unos cincuenta caballos, cinco o seis perros, cinco conejos -aunque quiero más de esos, pero no se lo digáis-, y ahora también tenemos gallinas en la granja. Somos como un par de alegres granjeros", ha confesado al mismo medio antes de admitir que, al menos en lo que a los conejos se refiere, ella es la principal responsable de que la familia sea tan numerosa.

"Cuando nos conocimos, él ya me demostró que amaba los animales tanto como yo, pero creo que si ahora le preguntaras si alguna vez se habría animado a tener conejos [de no ser por mí], pues probablemente te diría que no. Pero ahora se ha enamorado de ellos y le hacen tan feliz como a mí. Se ha obsesionado con ellos, tanto como yo", ha aseverado.

Kaley y Karl anunciaron su compromiso matrimonial el pasado mes de diciembre, poco antes de que cumplieran dos años de romance, después de que el jinete aprovechara el 32 cumpleaños de su afamada novia para hincar la rodilla y preguntarle si estaba dispuesta a pasar el resto de sus días a su lado."Después de casi dos años finalmente le he echado valor y le he preguntado si quiere casarse conmigo. Esta es la mejor noche de mi vida y creo que el vídeo demuestra que también es la mejor noche de Kaley... Por supuesto, ¡¡¡me ha dicho que sí!!!", publicaba Karl en su perfil de Instagram.