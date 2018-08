Kanye West y su padre Ray se proponen recuperar el tiempo perdido

El rapero Kanye West vive estos días una etapa agridulce que, por un lado, se ha visto marcada por su exitoso regreso a la industria discográfica el pasado junio y, en el plano de las malas noticias, por el agresivo cáncer que le fue diagnosticado recientemente a su padre Ray West, con quien el intérprete mantenía hasta ahora una cordial pero distante relación.

Sin embargo, como ha revelado el portal de noticias TMZ citando fuentes cercanas al artista, tanto el intérprete como su esposa Kim Kardashian estarían aprovechando esta dramática coyuntura para tratar de recuperar el tiempo perdido con Ray y ofrecerle de paso el apoyo anímico que tanto necesita en estos momentos difíciles."Kanye se está esforzando al máximo para poder pasar tanto tiempo como le sea posible a su lado, supervisando los progresos de su tratamiento y reconfortándole con su presencia.

Además, Ray ha tenido oportunidad estos días de pasar algo de tiempo con sus tres nietos y con su nuera Kim", ha explicado un informante al citado medio.Como ha contado el propio músico en varias ocasiones, sus padres se separaron cuando él tenía solo unos años de vida y, teniendo en cuenta que fue su madre Donda -quien falleció en 2007 por culpa de una grave infección coronaria- la que se encargó principalmente de su educación y su crianza, el vínculo que tradicionalmente le había unido a su padre no era demasiado fuerte en comparación con el que mantenía con su adorada progenitora.

De hecho, el controvertido cantante no dudó en revelar hace escasamente una semana que su salud mental se había visto claramente resentida tras la trágica pérdida de Donda, hasta el punto de atribuir a este dramático hecho los problemas de depresión e incluso los pensamientos suicidas que le han venido acompañando ocasionalmente durante la última década.

"Oh sí, claro que he pensado en quitarme la vida, muchas veces. Parece que es una opción que siempre está ahí cuando la necesitas, pero lo importante es darle la vuelta al manual, como decía [el humorista] Louis C.K. y sopesar todas las opciones que existen. Ahora vivo una especie de epifanía porque, aunque afortunadamente no lo hice, era un pensamiento que no paraba de rondarme la cabeza", aseguraba en conversación con el New York Times.