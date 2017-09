Kim Kardashian y Paris Hilton rinden tributo al fallecido Hugh Hefner

Las dos figuras más notables que ha dejado el mundo de la telerrealidad en los últimos quince años, Kim Kardashian y Paris Hilton, han recurrido rápidamente a sus redes sociales para despedir y rendir tributo al fallecido Hugh Hefner, quien ha fallecido este jueves a los 91 años de edad tras experimentar en los últimos tiempos un deterioro progresivo en su estado de salud.

Teniendo en cuenta que Paris y Kim se convirtieron en dos invitadas fijas a las espectaculares fiestas que el fundador de Playboy organizaba con frecuencia en la famosa mansión cuyo nombre heredó de la propia revista, no resulta sorprendente que, además de ensalzar al empresario por su visión de negocio y su afán de superación, las dos estrellas hayan querido rememorar juntas aquellos momentos de puro hedonismo que, sin duda, se veían ante todo marcados por el carisma de su anfitrión.

"¡Descansa en paz, Hugh Hefner! Me siento tan orgullosa de haber formado parte del equipo Playboy... Eres una leyenda y se te echará mucho de menos. ¡Te quiero, Hef!", escribió la mujer del rapero Kanye West en su perfil de Twitter, recordando aquella portada que protagonizó para la famosa publicación como colofón a su larga y productiva relación con la marca.

RIP to the legendary Hugh Hefner! I’m so honored to have been a part of the Playboy team! You will be greatly missed! Love you Hef! Xoxo