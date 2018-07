Karlie Kloss revela por error el Instagram secreto de la princesa Beatriz

En su anhelo por dar a conocer la noticia de su compromiso y las reacciones a cada cual más sorprendente de su círculo de allegados, la modelo Karlie Kloss ha cometido un error de principiante en sus redes sociales. El miércoles por la mañana la guapa rubia se dedicó a subir a la sección de Stories de su Instagram distintas capturas de pantalla de las videoconferencias que había mantenido con sus seres queridos para mostrarles el impresionante anillo que le había entregado su futuro marido Joshua Kushner.

Entre sus familiares, amigos y compañeros de trabajo destacaba por encima de todos un rostro, y no solo por la divertida cara de emoción que había puesto al enterarse de la futura boda, sino porque se trataba de la princesa Beatriz de Inglaterra, nieta de la reina Isabel II.Que la royal británica y la maniquí comparten una estrecha relación y han coincidido en más de un evento no es ninguna novedad, pero lo que no se sabía hasta ahora es que Beatriz tenía una cuenta 'secreta' de Instagram que Karlie se ha encargado de compartir con el mundo entero al etiquetarla en la mencionada publicación.

Evidentemente, se trata de un perfil privado a cuyo contenido no se puede acceder sin que su dueña acepte primero una solicitud de seguimiento. Lo que sí se puede ver es que la joven sigue otras mil cuentas y que entre sus seguidores se cuentan su madre, Sarah Ferguson -ex esposa del príncipe Andrés-, la modelo Cara Delevigne o Chelsy Davy, la exnovia de su primo Enrique de Inglaterra.

Aunque sin duda Beatriz hubiese preferido que su Instagram personal continuará pasando desapercibido para el gran público, lo cierto es que no rompe el protocolo por tener uno.

Puede que Meghan Markle, la flamante duquesa de Sussex, tuviera que cerrar sus redes sociales de cara a su compromiso con Enrique, pero eso se debe a que los miembros de la monarquía con un papel institucional no deben contar con perfiles personales en esas plataformas, una norma que no se extiende al resto de la familia real.