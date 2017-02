Karlie Kloss cancela entrevista para no hablar de Taylor Swift o Donald Trump

La modelo Karlie Kloss optó por cancelar en el último momento su aparición en el programa matutino australiano 'Sunrise' este miércoles después de que los productores le informaran de que no podían 'vetar' las preguntas sobre su famosa amiga, la cantante Taylor Swift', sobre el presidente de su país natal, Donald Trump, o cualquier mención a su actual pareja sentimental, Joshua Kushner, que resulta ser el cuñado de Ivanka Trump, la primogénita del empresario reconvertido en comandante en jefe de Estados Unidos, que resulta estar casada con Jared Kushner, hermano mayor de Joshua.

"No pienso hablar de ese tipo de información privada porque valoro mucho a mis amistades", habría sido la excusa que enarboló la maniquí para justificar su mutismo, según apunta el periódico The Daily Telegraph.Esta no sería la primera ocasión en que Karlie presenta una larga lista de exigencias antes de someterse a una entrevista, ya que todas sus intervenciones serían cuidadosamente planeadas y controladas por un equipo de cinco mánagers.

La modelo llegó a Sídney procedente de Melbourne, donde presenció la final del Abierto de Australia, aunque se desconoce si su novio la acompañó para disfrutar juntos del evento deportivo. Durante esos días, la joven se mostró bastante más comunicativa y dispuesta a hablar de su vida sentimental para proclamar a los cuatro vientos lo feliz que se siente junto a su chico."No tenía planeado enamorarme, eso desde luego. Pero creo que así es como funciona el amor, no puedes anticipar nada o planearlo", aseguraba a la revista OK!