Karlie Kloss celebra por todo lo alto el (por ahora) mejor año de su vida

Además de haber afianzado, aún más si cabe, su estatus como una de las modelos más cotizadas y mejor pagadas del mundo a lo largo de los últimos 12 meses, la siempre extrovertida Karlie Kloss ha dejado patente en su última entrada de Instagram que el año que acaba de cerrar también ha sido uno de los más especiales de su vida tanto en el plano sentimental -de hecho, hace unos días anunció su compromiso matrimonial con Joshua Kushner- como en lo referente a otros muchos ámbitos de su existencia.

"El de los 25 ha sido uno de los años más extraordinarios de mi vida. Jamás me había sentido tan feliz en mi propia piel, con el tipo de mujer en que me he convertido, y más energética y entusiasmada ante el tipo de futuro que quiero construir. Me siento muy agradecida por todo el apoyo y el amor que he recibido de vosotros... Siento que los 26 van a ser mejores todavía", ha escrito con emoción en su cuenta personal.

La estrella de las pasarelas cumplió 26 años de vida este mismo viernes y, aunque se desconoce si su ya prometido -hermano del yerno y asesor presidencial de Donald Trump, Jared Kushner- le preparó alguna que otra sorpresa para agasajarla y celebrar con ella una efeméride tan especial, no debería resultar extraño que así fuera dada la amplia experiencia que el guapo emprendedor tiene en estas lides y los seis años de intenso amor que les unen a día de hoy.

"Te quiero más que lo que pueden expresar las palabras. Josh, eres mi mejor amigo y mi alma gemela. Estoy deseando pasar el resto de mi vida contigo. Sí, un millón de veces sí", le dirigía la guapa maniquí hace unos días al tiempo que compartía la feliz noticia de su compromiso con el mundo, el cual se habría materializado durante una romántica escapada a Nueva York a principios de julio.