Karlie Kloss habla de las "complicaciones" de verse asociada con Donald Trump

A diferencia de algunas compañeras de profesión, que se hacen famosas por sus vidas personales antes de que la industria de la moda les abra sus puertas, la modelo Karlie Kloss siempre ha optado por mantener un perfil muy discreto con su novio Joshua Kushner, pese a que llevan más de un lustro juntos.

Ninguno de los dos ha sido nunca muy dado a prodigarse en saraos o eventos del sector en que se mueve la maniquí, ni a hablar de su relación sentimental en público, pero en el último par de años esa política se ha vuelto aún más estricta y no resulta difícil imaginar el motivo.El triunfo del controvertido empresario Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016 y su llegada a la Casa Blanca acompañado de su yerno y asesor Jared Kushner -marido de Ivanka Trump y hermano mayor de Joshua- colocó a Karlie en una delicada posición.

La estrella de las pasarelas había apoyado abiertamente a Hilary Clinton durante la campaña electoral y en los meses posteriores continuó distanciándose de las políticas del actual gobierno acudiendo, por ejemplo, a las Marchas por las Mujeres organizadas en Washington acompañada de su chico.

El anuncio del compromiso de Karlie y Joshua el pasado julio y el rápido mensaje de felicitación que Ivanka se apresuró a dejar en los comentarios de la publicación con que la futura novia -a quien se refirió como su "hermana"- dio a conocer la feliz noticia en Instagram hicieron que muchos se plantearan cuestiones como qué relación mantenía la modelo con la familia Trump o si, al igual que ya hizo su futura cuñada antes de su boda con Jared, se convertiría al judaísmo ortodoxo.

En sus últimas entrevistas Karlie había vetado las preguntas al respecto, pero ahora ha hecho una excepción para revelar -sin dar explicaciones concretas, eso sí- cómo está lidiando con la atención mediática y cómo influyó la posibilidad de emparentarse con los Trump en su noviazgo.

"Al final, he tenido que tomar decisiones basándome en mi propio código moral, sin importar lo que diga el público o las redes sociales", apunta la modelo en una entrevista a la revista Vogue. "He elegido estar con el hombre al que amo a pesar de las complicaciones.Para ser sincera, resulta frustrante que la atención se desvíe constantemente de mi carrera a mi relación. No creo que suceda lo mismo cuando se trata de los hombres".

Respecto a su activismo político -Karlie y Joshua se identifican como demócratas- y, en concreto, si este se reducirá notablemente al menos de cara al público para evitar tensiones con su familia política (la directa, los Kushner, y la indirecta, los Trump), ella tiene muy claro que nada cambiará una vez pase por el altar.

"Josh y yo compartimos muchos de los mismos valores liberales que guía nuestras vidas y las causas que defendemos. Hemos crecido juntos, personal y profesionalmente; él sabe que soy una empollona y un ser humano curioso y creo que eso es lo que ama de mí. Nos apoyamos mutuamente".